RIDVAN DİLMEN, CENK TOSUN'DAN ÜMİDİNİ KESTİ: DAHA FAZLASINI YAPAMAZ
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Cenk Tosun en üst seviyesine çıktı, daha da yükseğe çıkacağını sanmıyorum. Umarım beni yanıltır." dedi.
Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarısı ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları…
"CENK DAHA ÜSTÜNÜ YAPAMAZ"
"Cenk Tosun en üst seviyesine çıktı, daha da yükseğe çıkacağını sanmıyorum. Umarım beni yanıltır. Atmak için çalışmak lazım, daha fazla çalışmak lazım.
Yarın fiziki kalitesini düşürürse, sıradanlaşabilir. Bazı oyuncu vardır, yetenekli değildir, kendine de bakmıyordur, erken bırakır. Yetenek başarı için sadece çıkış noktası. Yetenek yetmez ki, çalışmanız lazım.
"SUAREZ BÜYÜK OYUNCU DEĞİLDİR"
Cenk de bunu gözümüze sokarak Beşiktaş'ta da, milli takımda da formayı aldı. Suarez büyük oyuncu değildir, ama Cenk Tosun tarzında, bir tık üstündedir. Messi'nin sevdiği bir oyuncu da değildir, ama zorluyor ve atıyor."
Kaynak: haberinburada
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