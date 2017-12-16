RIDVAN DİLMEN: BEN ERDOĞAN'A BAKTIĞIMDA DENİZ GEZMİŞ'İ GÖRÜYORUM
Fenerbahçeli eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
15 TEMMUZ GECESİNİ BİRLİKTE GEÇİRMİŞLER
Rıdvan Dilmen, Erdoğan ve ailesi ile olan özel ilişkisini anlatırken 15 Temmuz gecesini Erdoğan ailesi ile birlikte Huber Köşkü'nde geçirdiğini açıkladı.
"BEN ERDOĞAN'A BAKTIĞIMDA DENİZ GEZMİŞ'İ GÖRÜYORUM"
İşçi Partili (Türkiye İşçi Partisi) bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Dilmen "Ben Recep Tayyip Erdoğan Bey'e baktığımda yeşil parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Demokrat sol görüşlü bir insan görüyorum. Bak Deniz Gezmiş'e Filistin'e gitmiş, kampa gitmiş. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor. NATO'da iki kişiden bahsedildi, bir ulu önder Atatürk'ten bir de Recep Tayyip Erdoğan'dan" diye konuştu.
DENİZ GEZMİŞ KİMDİR
Öğrenci lideri ve devrimci gençlik hareketlerinin ilham kaynağı olan Deniz Gezmiş, arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la birlikte 6 Kasım 1972'de idam edildi. Anti-emperyalist ve ABD karşıtı hareketlere önderlik eden Gezmiş, 1969 yılında Filistin'e giderek kamplarda eğitim almıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Üsküdar-Ümraniye Metrosunun İlk Yolcuları, Tren Hareket Edince Sendeledi
- Erdoğan'ın Duyurduğu İstihdam Seferberliğinin Detayları Belli Oldu
- Aselsan, 200 Milyon Dolarlık Radarı 26,5 Milyon Dolara Üretecek
- Türk-İş'in Asgari Ücret Beklentisi Belli Oldu
- Fetö'den Kayyum Atanan Şirketin Çalınan Parası Bulundu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar