Rıdvan Dilmen: Ben Erdoğan'a Baktığımda Deniz Gezmiş'i Görüyorum
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RIDVAN DİLMEN: BEN ERDOĞAN'A BAKTIĞIMDA DENİZ GEZMİŞ'İ GÖRÜYORUM


Rıdvan Dilmen: Ben Erdoğan'a Baktığımda Deniz Gezmiş'i Görüyorum
Tarih : 16 Aralık 2017, 02:50
Puan Ver : Rıdvan Dilmen: Ben Erdoğan'a Baktığımda Deniz Gezmiş'i Görüyorum(6/10)2

Fenerbahçeli eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 TEMMUZ GECESİNİ BİRLİKTE GEÇİRMİŞLER

Rıdvan Dilmen, Erdoğan ve ailesi ile olan özel ilişkisini anlatırken 15 Temmuz gecesini Erdoğan ailesi ile birlikte Huber Köşkü'nde geçirdiğini açıkladı.

"BEN ERDOĞAN'A BAKTIĞIMDA DENİZ GEZMİŞ'İ GÖRÜYORUM"

İşçi Partili (Türkiye İşçi Partisi) bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Dilmen "Ben Recep Tayyip Erdoğan Bey'e baktığımda yeşil parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Demokrat sol görüşlü bir insan görüyorum. Bak Deniz Gezmiş'e Filistin'e gitmiş, kampa gitmiş. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor. NATO'da iki kişiden bahsedildi, bir ulu önder Atatürk'ten bir de Recep Tayyip Erdoğan'dan" diye konuştu.

DENİZ GEZMİŞ KİMDİR

Öğrenci lideri ve devrimci gençlik hareketlerinin ilham kaynağı olan Deniz Gezmiş, arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la birlikte 6 Kasım 1972'de idam edildi. Anti-emperyalist ve ABD karşıtı hareketlere önderlik eden Gezmiş, 1969 yılında Filistin'e giderek kamplarda eğitim almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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