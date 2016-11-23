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rıdvan dilmen: başkanlığa adayım

RIDVAN DİLMEN: BAŞKANLIĞA ADAYIM

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan bir televizyon programında 2019'da TFF başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Tarih : 23 Kasım 2016, 11:42
Puan Ver : Rıdvan Dilmen: Başkanlığa Adayım(8/10)9


Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcusu ve günümüzün ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



TFF başkanlığı yapmak istediğini açıklayan Dilmen, sağlığının yerinde olması şartıyla 2019 seçimlerinde aday olabileceğini açıkladı.



Rıdvan Dilmen'in TRT Spor'daki "Futbolun Zirvesi" programında yaptığı açıklamalar şöyle:



'Birkaç sitede gördüm. Biz TFF için Rüştü, Oğuz ve Aykut Kocaman ile örgütleniyormuşuz. Onlar benim kardeşim. Ama bazı gazeteciler yıllar boyunca bazı demogojilerle bir şeyler ortaya çıkardıkları için böyle bir algı oluşturuyorlar. Ben bu zamana kadar tırnaklarımla kazıya kazıya Fenerbahçe ve Milli takımda top oynadım. Yine tırnaklarımla kazıya kazıya Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi futbol yorumcusu oldum. Türkiye'de futbolu en iyi bilen adamlardan bir tanesiyim. Ben isteseydim, TFF'de görev alırdım. 3 sene önce ya da 5 sene önce fark etmez. Yıllarca birilerini bir yerlere getirmek için algı operasyonları yaptılar, halen yapıyorlar. 2019 seçimlerinde sağlığım yerinde olursa, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmak isterim. Bunu ilk kez burada söylüyorum. Yıldırım Demirören'in görevi sona erdikten sonra bu görevi yapmak isterim. Yakışır mı? Evet yakışır. Bana da yakışır federasyon başkanlığı. Milli Takım teknik direktörlüğü, Milli Takım Koordinatörlüğü, o da yakışır. Futbol kariyerim ve bilgim bunun için yeterli."



 



kaynak:maçkolik








Etiketler: Rıdvan  Dilmen  Başkanlığa  Adayım    haber

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