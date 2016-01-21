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ricky martin'den çok konuşulacak açıklama

RİCKY MARTİN'DEN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA

Yaklaşık altı yıl önce eşcinsel olduğunu açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'den flaş sözler... İspanyol yıldız, ‘gay' olmasına rağmen bir kadınla seks yapma fikrine açık olduğunu söyledi.

Tarih : 21 Ocak 2016, 16:24
Puan Ver : Ricky Martin'den Çok Konuşulacak Açıklama(7/10)8


Meksika'da yayımlanan Fama dergisine konuşan Martin, "Hem erkeklerden hem de kadınlardan hoşlandığımı söyleyebilirim. Cinsel yaftalara karşıyım. Bizler duygusal ve cinsel ihtiyaçları olan basit insanlarız" dedi.



Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı, eşcinsel olduğunu yineleyerek, "Erkekler beni büyülüyor ama tamamen özgür seksten keyif alıyorum. Yani arzuladığım bir kadınla seks yapmaya açığım" dedi. Martin, bir kadınla ilişki yaşamak istemediğini de sözlerine ekledi.



İkiz çocukları olan Martin, Ocak 2014'te borsacı Carlos Gonzalez Abella ile üç yıllık birlikteliğini sonlandırmıştı. Son günlerde medyada yer alan dedikodulara göre; Martin, İspanyol şarkıcı Pablo Alboran ile birlikte. Ancak ne Martin ne de Alboran, söz konusu iddiaları doğrulamış değil.








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