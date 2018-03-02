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Ricardo Quaresma'ya Ağır Fatura! İşte Beklenen Ceza

Ricardo Quaresma'ya ağır fatura! İşte beklenen ceza

RİCARDO QUARESMA'YA AĞIR FATURA! İŞTE BEKLENEN CEZA

Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile oynadıkları derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma'nın 5-6 maç ceza alması bekleniyor.

Tarih : 02 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Ricardo Quaresma'ya Ağır Fatura! İşte Beklenen Ceza(8/10)4

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe maçındaki olaylı maçın 52. dakikasında Josef de Souza'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma ağır bir faturayla karşı karşıya kaldı.

Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya 5-6 maç ceza gelmesi gündemde. Kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi doğrultusunda "şiddetli hareket"ten ceza alacak olan Quaresma'yı "İçtima" maddesi yakacak.

"İÇTİMA" MADDESİYLE CEZASI KATLANACAK

Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrasında Mehmet Ekici'ye de bir harekette bulunan Portekizli oyuncunun cezası, 10. maddedeki İçtima başlığındaki "Fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir" maddesi ile birlikte katlanacak.

Şiddetli hareketten en az 3 maç ceza çıkması kesin olan Quaresma'nın cezası, böylece içtima maddesi ile birlikte 5-6 maça kadar yükselecek.

"TAHRİK"TEN CEZASI İNDİRİLEBİLİR

Ricardo Quaresma'yı kurtarabilecek tek nokta ise, tahrik maddesi olacak. Ricardo Quaresma'nın yaşanan olayda "tahrik" olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, verilecek ceza 3'te birine kadar inecek. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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