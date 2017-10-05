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Ribery'den kardeşi için büyük fedakarlık

RİBERY'DEN KARDEŞİ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK

Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery, 2010 yılında kulüpsüz kalan futbolcu kardeşi François'nın Bayonne takımında forma giyebilmesi için, 40 bin euroluk maaşını kendisi ödemiş.

Tarih : 05 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Ribery'den Kardeşi İçin Büyük Fedakarlık(9/10)5

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Franck Ribery'nin, 2010 yılında kardeşi için yaptığı fedakarlık ortaya çıktı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Franck Ribery ile ilgili bilinmeyen bir detay açığa çıktı. Menajer Christophe Hutteau'nun yazdığı kitapta bahsettiği; Fransız oyuncunun kardeşi için yaptığı fedakarlık dikkat çekti.

KARDEŞİNİN MAAŞINI KENDİ CEBİNDEN ÖDEMİŞ

2010 yılında kardeşi François'nın kulüpsüz kalması sonrası harekete geçen yıldız oyuncu, o dönem National Ligi'nde yer alan Bayonne takımında forma giyebilmesi için kardeşinin yaklaşık 40 bin euroluk maaşını kendi cebinden ödemeyi kabul etti.

Ancak buradaki kariyeri sakatlıklar nedeniyle pek parlak olamayan François yalnızca 3 maça çıkabildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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