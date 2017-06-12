RHODOLFO RESMEN FLAMENGO'DA
Flamengo, Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Rhodolfo'yu kadrosuna kattı.
Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Flamengo, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo'yu transfer etti.
Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Rhodolfo'nun transferi için Beşiktaş ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
Ülkesinde Atletico Paranaense, Sao Paulo ve Gremio gibi takımlarda forma giyen Rhodolfo, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Brezilyalı futbolcu, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 10 maça çıktı ve bir gol attı.
kaynak:sabah
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