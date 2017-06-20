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rezervasyonsuz gelen kapıda kalır

REZERVASYONSUZ GELEN KAPIDA KALIR

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ve okulların tatil olması ile birlikte tatil yapmak isteyenler sahil kesimlerine gitmeye hazırlanıyor.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:24
Puan Ver : Rezervasyonsuz Gelen Kapıda Kalır(9/10)8


Ramazan Bayramı'nın gelmesi ve okulların tatil olması ile birlikte tatil yapmak isteyenler sahil kesimlerine gitmeye hazırlanıyor. Yazlıkları olan yazlık evlerine, olmayan ya da farklı tatil seçeneklerini kullanmak isteyenler ise rezervasyonlarını yapmaya devam ediyor.



Ayvalık Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, "1 Mayıs itibarıyla 3 günlük tatil, 19 Mayıs'taki tatil, Ramazan sonunda bayramın gelmesi ve arkasından da yaz tatili sezonunun başlamas yoğunluğu kademe kademe yükseltiyor" dedi. Sezonun iyi geçeceğini tahmin ettiklerini belirten Özgültekin, yüzde 100 doluluk beklediklerinin altını çizdi.



"REZERVASYON YAPTIRMADAN GELENLER NE YAZIK Kİ KAPIDA KALIYOR"



Temmuz ve Ağustos aylarında yoğunluk yaşanacağını belirten Özgültekin, "Hem belediye hem de turizmciler birlikleri olarak hazırlığımızı yaptık. Şu an doluluk oranları düşük ama Bayram tatili ile birlikte doluluk oranları yükselecek. Rezervasyon yaptırmaya geç kalanlar istedikleri tarihlerde oda bulamıyor. Geldikleri gün ise otel bulmaları neredeyse imkansız. Rezervasyon yaptırmadan gelenler ne yazık ki kalacak otel bulamıyor ve kapıda kalıyorlar. Bu yüzden de başka şehre geçmek zorunda olanlar veya arabalarında konaklamak zorunda olanlar oluyor. Geçtiğimiz yıllarda çocuklarıyla beraber başka şehre geçmek zorunda kalan aileler oldu" dedi.



Özgültekin, bu Bayram tatili için de aynı şeyin olacağını belirterek, tatilcilere rezervasyonsuz gelmemeleri, yoksa kapıda kalabilecekleri uyarısında bulundu.



 



kaynak:milliyet








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