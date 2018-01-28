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Rezervasyonlar Patladı! Almanlar Geri Geliyor
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Rezervasyonlar patladı! Almanlar geri geliyor

REZERVASYONLAR PATLADI! ALMANLAR GERİ GELİYOR

Alman Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Michael Frenzel, Alman turistlerin Türkiye'ye yönelik ön rezervasyonlarında yüzde 70 civarı artış olduğunu belirtti.

Tarih : 28 Ocak 2018, 02:50
Puan Ver : Rezervasyonlar Patladı! Almanlar Geri Geliyor(8/10)4

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) dün akşam düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Frenzel, "Rezervasyonlar Almanya'da çok büyük artış gösteriyor. TUI'nin açıkladığı rakamlara göre, Alman turistlerin ön rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 70 civarı artış var. BTW yöneticisi olarak bunu muazzam görüyorum" dedi.

"TÜRKİYE AİLE DOSTU ALTERNATİFLER SUNUYOR"

TÜİK'in en son açıkladığı Ocak-Kasım verilerine göre Türkiye'ye gelen Alman turist sayısı 2016 ve 2017 yıllarında gerileme kaydetti. Buna göre Ocak-Kasım dönemleri baz alındığında 2015 yılında 5.4 milyon olan Alman turist sayısı 2016'da 3.76 milyona, 2017 yılında ise 3.45 milyona geriledi.

Düşüş oranı sırasıyla yüzde 30.38 ve 8.23 olarak gerçekleşti. Alman turistler arasında özellikle ailelerin Türkiye pazarına dönüş yaptıklarını belirten Frenzel, "Türkiye, adil fiyatlandırma politikası ile bölgede aile dostu alternatifler sunuyor" dedi.

"TÜRKİYE FİYAT POLİTİKASINDA DİKKATLİ OLMALI"

Buna karşın, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı fiyat politikası konusunda dikkatli olması gerektiğine işaret eden Frenzel, ani fiyat artışlarından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Frenzel, "Destinasyonlar şu hatayı yapıyorlar; müşteriler geri geliyorlarsa ve bir büyüme söz konusu ise fiyat politikalarını artırmaya çalışıyorlar... Türkiye'nin bir esneklik alanı var ama bunu fiyat-kalite dengesini bozmadan yapalım" diye konuştu.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Aralık ayında açıkladığı rapora göre, geçen yıl Ocak-Kasım döneminde oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu yüzde 15.1 düşüş ile İstanbul oldu. Söz konusu dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli 90.5 eurodan 76.8 euroya geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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