REZA ZARRAB'IN TALEBİ REDDEDİLDİ!
ABD'de yargılanan işadamı Reza Zarrab'ın 'reddi hakim' talebi, davaya bakan Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.
Kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın 'reddi hakim' talebi, davaya bakan Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.
Reza Zarrab, Türkiye'de bir hukuk konferansına katıldığı için Yargıç Richard Berman'ın tarafsız olamayacağı gerekçesiyle 'reddi hakim' talebinde bulunmuştu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar