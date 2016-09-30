

Kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın 'reddi hakim' talebi, davaya bakan Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.



Reza Zarrab, Türkiye'de bir hukuk konferansına katıldığı için Yargıç Richard Berman'ın tarafsız olamayacağı gerekçesiyle 'reddi hakim' talebinde bulunmuştu.