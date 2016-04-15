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REZA ZARRAB'IN OTOBÜSÜ YOLA ÇIKTI


REZA ZARRAB'IN OTOBÜSÜ YOLA ÇIKTI
Tarih : 15 Nisan 2016, 10:24
Puan Ver : Reza Zarrab'ın Otobüsü Yola Çıktı(10/10)10


ABD'nin Miami kenti havalimanından, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zerrab (Rıza Sarraf) Miami Federal Cezaevi'nden çıkarılarak davasının görüleceği New York'a nakledilmek üzere cezaevi otobüsü ile yola çıkarıldı.



Amerikan Federal Güvenlik Birimi'ne ait özel cezaevi otobüs ile aktarmalı olarak New York'a nakledilecek olan Zarrab'ın ilk durağı Tallahassee oldu. Zarrab, beraberinde başka tutuklularla birlikte Miami şehrindeki cezaevinden çıkarılıp, 8 saat otobüs yolculuğundan sonra geceyi yine Florida eyaletindeki Tallahassee şehri federal cezaevinde geçirdi.








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