

ABD'nin Miami şehrinde havalimanından ülkeye giriş yapmak isterken FBI ajanları tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab'ın cezaevinin değiştirildiği duyuruldu. İlhan Taşçı'nın açıklamalarına göre, Reza Zarrab FDCMiami'den FCI Tallahassee'ye nakledildi.







İLHAN TAŞÇI TWİTTER'DAN DUYURDU







CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı İlhan Taşcı Twitter hesabından Reza Zarrab'ın cezaevinin değiştiğini söyledi.







Taşcı, "ABD'de tutuklanan Reza Zarrab'ın cezaevi yine değiştirildi" diyerek



hesabından şunları paylaştı:







"ABD Federal Cezaevleri Bürosu'nun kayıtlarına göre Reza Zarrab FDC Miami'den FCI Tallahassee'ye nakledildi.







Reza Zarrab'ın nakledildiği cezaeviyle ilgili ilginç bir bilgi.







Kayıtlara göre burası kadın cezaevi gibi görünüyor. "