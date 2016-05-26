O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

REZA ZARRAB'IN CEP TELEFONUNDAN ÇIKAN FOTOĞRAFLAR


REZA ZARRAB'IN CEP TELEFONUNDAN ÇIKAN FOTOĞRAFLAR
Tarih : 26 Mayıs 2016, 09:41
Puan Ver : Reza Zarrab'ın Cep Telefonundan Çıkan Fotoğraflar(8/10)6


Zarrab'ın avukatları tarafından yapılan 10 milyon doları nakitle garanti altına alınacak, 50 milyon dolarlık tahliye talebinin yetersiz olduğunu belirten Bharara, bu miktarın Zarrab'ın sadece 2013 yılında dağıtılan rüşvet miktarının üçte birine denk geldiğini öne sürdü. Zarrab tarafından yönetilen şirketlerin yıllık kazancının 11 milyar doların üstünde olduğunu aktaran Bharara, bu çapta geniş maddi imkanlara sahip birinin 10 milyon dolar nakit parayı özgürlüğü için rahatlıkla feda edip kaçabileceğini vurguladı.



Bharara'nın Zarrab'ın gelir beyanına karşı mahkemeye sunduğu diğer deliller ise tutuklandığı sırada üzerinden çıkan cep telefonundaki külçe altınlar, altın kaplama tabanca, yat ve yüklü miktarda nakit para fotoğrafları oldu.



Sözcü'nün haberine göre; ABD'li savcı Preet Bharara tarafından yürütülen soruşturmanın iddianamesinde, Zarrab ve altınlarının fotoğrafları böyle görüntülendi.



Savcı Bharara'nın bu fotoğrafları, soruşturma kapsamında delil olarak dosyasına eklediği belirtildi.








Etiketler: Reza  Zarrab  In  Cep  Telefonundan  Çıkan  Fotoğraflar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER