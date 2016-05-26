

Zarrab'ın avukatları tarafından yapılan 10 milyon doları nakitle garanti altına alınacak, 50 milyon dolarlık tahliye talebinin yetersiz olduğunu belirten Bharara, bu miktarın Zarrab'ın sadece 2013 yılında dağıtılan rüşvet miktarının üçte birine denk geldiğini öne sürdü. Zarrab tarafından yönetilen şirketlerin yıllık kazancının 11 milyar doların üstünde olduğunu aktaran Bharara, bu çapta geniş maddi imkanlara sahip birinin 10 milyon dolar nakit parayı özgürlüğü için rahatlıkla feda edip kaçabileceğini vurguladı.







Bharara'nın Zarrab'ın gelir beyanına karşı mahkemeye sunduğu diğer deliller ise tutuklandığı sırada üzerinden çıkan cep telefonundaki külçe altınlar, altın kaplama tabanca, yat ve yüklü miktarda nakit para fotoğrafları oldu.







Sözcü'nün haberine göre; ABD'li savcı Preet Bharara tarafından yürütülen soruşturmanın iddianamesinde, Zarrab ve altınlarının fotoğrafları böyle görüntülendi.







Savcı Bharara'nın bu fotoğrafları, soruşturma kapsamında delil olarak dosyasına eklediği belirtildi.