

Mahkemenin işleyiş takviminin belirlenmesi için yapılan ön duruşmada Brafman, davanın aslının düşmesi için başvuruda bulunacağını açıkladı.







Brafman ayrıca Zarrab'ın kefalet başvurusunun reddedilme kararına karşı da bir üst mahkemeye başvuru yapmayı düşündüklerini söyledi.







Yaklaşık on dakika süren duruşmada mahkemenin hakimi Richard Berman, savunma makamından gelen bu talep üzerine mahkemenin işleyiş takvimini belirledi.







Hakim Berman, savunma makamının davanın düşürülmesiyle ilgili talebini 6 Eylül'de yapılacak duruşmada tarafları



son kez dinledikten sonra karara bağlayacağını açıkladı.







Karşılıklı yeni deliller sunulacak







Hakim Berman, Zarrab'ın avukatı Brafman'a mahkemeye davanın düşmesi için yapacağı başvuru belgelerini tamamlanması ve delillerin sunulması için 15 Temmuz'a kadar gün verdi. İddia makamına ise bu başvuruya karşı yapacakları itirazla ilgili delilleri sunmaları için 5 Ağustos'a kadar gün verdi. Ayrıca iddia ve savunma makamına belirlenen 4 gün içinde karşılıklı olarak delil sunmaları için ek süre verildi.







Bu şekilde davayla ilgili tüm yeni deliller 19 Ağustos'a kadar mahkemeye sunulacak. Hakim Berman, 6 Eylül'de yapılacak ara duruşmada tarafları son kez dinleyip kararını verecek.







Eğer savunma makamının davanın düşme talebine Hakim Berman, Brafman'ın davanın düşmesi yönünde başvurusuna olumsuz karar verirse oluşturulacak jüri eşliğinde davanın aslına 23 Ocak 2017'de geçilecek.







‘Brafman pazarlık gücünü arttırmak istiyor'







Amerika'nın Sesi'ne davanın işleyiş takvimiyle ilgili yapılan ara duruşmayı değerlendiren hukukçular, Brafman' ın davanın düşürülmesiyle ilgili yapacağı başvuruyu normal bir prosedür olarak değerlendirdiler. Zarrab'ın, suçunu kabul edip iddia makamıyla uzlaşma hakkının saklı kaldığını belirterek, "Brafman, davanın düşmesi için yapacağı başvuruyla elini kuvvetlendirmek istiyor. Pazarlık gücünü arttırmak istiyor. Duruşma takvimine göre hareket etmek durumunda değil. Belirlenen tarihlerden önce de savunma makamıyla bildiklerini ve işbirliklerini açıklayarak uzlaşabilir” diye konuştular.







Zarrab endişeliydi







Zarrab, mahkeme binasının karşı sokağında bulunan Metropolitan Correctional Center (MCC) ceza ve tutukevindentünellerden duruşmanın yapılacağı 17 B salonuna getirildi.







Zarrab'ın duruşma sırasında endişeli olduğu gözlendi. New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, duruşmaya katılmadı. Zarrab'ın Türkiye'deki avukatı Şeyda



Yıldırım da duruşmaya katıldı.







Duruşmayı çok sayıda Türk ve Amerikalı basın mensubu da izledi. CHP adına duruşmayı Ankara'dan gelen avukat Yegane Güley ve ABD Temsilcisi Yurter Özcan'da izledi.