Ebru Gündeş'in eşi İran asıllı işadamı Reza Zarrab'tan beklenmeyen bir hamle geldi. Zarrab, ABD başkanı Trump'a yakın olan bazı isimleri savunma ekibine kattı.



New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bahara görevden alınmıştı. Göreve vekaleten getirilen Joon Kim davaya bakan Yargıç Richard Berman'a bir dilekçe sundu.



Dilekçede, Giuliani ve Mukasey'in Reza Zarrab'ın avukatları olarak savunma takımına katıldıklarını bildirdi. Giuliani ve Mukasey'in duruşmalara katılmayacaklar ama konunun hukuksal ve yasal yönleri üzerinde çalışacaklar.







kaynak:vatandanhaber







