Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

reza zarrab'dan donald trump hamlesi!

REZA ZARRAB'DAN DONALD TRUMP HAMLESİ!

Ebru Gündeş'in eşi İran asıllı işadamı Reza Zarrab'tan beklenmeyen bir hamle geldi. Zarrab, ABD başkanı Trump'a yakın olan bazı isimleri savunma ekibine kattı.

Tarih : 28 Mart 2017, 09:14
Puan Ver : Reza Zarrab'dan Donald Trump Hamlesi!(9/10)6


 New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bahara görevden alınmıştı. Göreve vekaleten getirilen Joon Kim davaya bakan Yargıç Richard Berman'a bir dilekçe sundu.



Dilekçede, Giuliani ve Mukasey'in Reza Zarrab'ın avukatları olarak savunma takımına katıldıklarını bildirdi. Giuliani ve Mukasey'in duruşmalara katılmayacaklar ama konunun hukuksal ve yasal yönleri üzerinde çalışacaklar.



 



kaynak:vatandanhaber



 








Etiketler: Reza  Zarrab  Dan  Donald  Trump  Hamlesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER