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REZA ZARRAB'A KEFALET DURUŞMASINDA 'FİNANSAL ŞEBEKE YÖNETİYOR' SUÇLAMASI


REZA ZARRAB'A KEFALET DURUŞMASINDA 'FİNANSAL ŞEBEKE YÖNETİYOR' SUÇLAMASI
Tarih : 03 Haziran 2016, 09:20
Puan Ver : Reza Zarrab'a Kefalet Duruşmasında 'finansal Şebeke Yönetiyor' Suçlaması(7/10)8


New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın kefaletle serbest bırakılma talebine karşı yapılan duruşma dün gerçekleştirildi.



Son bir haftadır, Zarrab'ı suçlayan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'nın ofisi ve Reza Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman arasında bir dilekçe düellosuna sahne olan davada, hâkim Berman özellikle Zarrab'ın Farsça bilip bilmediğine yönelik deliller için savcılıktan cumaya kadar bilgi isterken, savunmaya da salıya kadar bu dilekçeye cevap için süre tanıdı ve sonrasında Zarrab'ın 50 milyon dolarlık kefaletle yargılanma teklifini karara bağlayacağını duyurdu.








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