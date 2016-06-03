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reza zarrab kararı bir hafta içinde veriliyor

REZA ZARRAB KARARI BİR HAFTA İÇİNDE VERİLİYOR

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, Zarrab'ın kefaletle tahliye talebi hakkındaki karar önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Tarih : 03 Haziran 2016, 10:11
Puan Ver : Reza Zarrab Kararı Bir Hafta İçinde Veriliyor(10/10)11


New York'ta tutuklu bulunan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın kefaletle serbest bırakılma duruşması New York'ta görüldü. New York Güney Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın yargıcı Richard Berman, kefalet konusunda henüz bir kararı olmadığını, bir hafta içinde kararını bildireceğini söyledi.



Yargıç Berman, duruşmanın başında yaptığı konuşmada, dava ile ilgili  görüş almak isteyen gazetecilerin kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak, bununla ilgili kimseye bilgi vermediğini söyledi. Berman, gazetecilerin dava ile ilgili yargıçtan görüş istemesinin ABD'de 'hoş karşılanmadığını' belirtti.



ZARRAB'IN AVUKATI BRAFMAN: ZARRAB TOPLUM İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMUYOR



Yargic Berman, daha sonra Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman'a söz vererek, kefalet talebini dinledi. Brafman, müvekkilinin tutuksuz olarak yargılanabileceğini, herhangi bir şiddet olayına karışmamış olan Zarrab'ın toplum için tehlike oluşturmadığını ileri sürdü. Brafman, müvekkilinin mali bir suç nedeniyle hapis yatmasına gerek olmadığını savundu.



BRAFMAN: ZARRAB'IN KEFALETLE SERBEST BIRAKILMASI HALİNDE KALACAĞI EV ŞİMDİDEN TUTULDU



Savcılık ofisinin Zarrab'ın güçlü bağlantıları olduğunu ve kaçabileceği iddiasına karşılık Brafman, müvekkilinin itibarlı bir güvenlik şirketi tarafından korunacağını ve GPS sistemi  ile 24 saat boyunca kontrolde olacağını aktardı. Brafman, mahkemeye kolaylık sağlamak için Zarrab'ın kefaletle serbest bırakılması halinde kalacağı evi şimdiden tuttuklarını ve 24 saat gözlem altında tutulmasını sağlayacak kamera sisteminin eve yerleştirildiğini söyledi. Manhattan'da bir binanın 15. katında olduğu söylenen eve dair detaylı bilgi verilmedi.



Brafman ayrıca, müvekkili tarafından İran Merkez Bankası'na hitaben gönderildiği ileri sürülen ve 'Ekonomik cihad'a hazır olduğunu belirten mektubun Zarrab'la bir ilgili bulunmadığını söyledi. Zarrab'ın Farsça yazılmış olan mektubu anlama ihtimali bulunmadığını savunan Brafman, müvekkilinin Farsça konuşabildiğini ama yazamadığını söyledi.








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