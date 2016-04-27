

İran'a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme, banka sahteciliği yapma ve kara para aklama suçlamaları ile, ABD’nin Miami kenti havalimanından ülkeye giriş yapmak isterken gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab, yargılanmak üzere, bugün New York’ta mahkemeye çıkarılacak. New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.







Zarrab hakkındaki iddianameyi New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara başlattığı için, New York’ta yargı karşısına çıkacak olan Zarrab, ABD’nin Güney ucunda bulunan Miami Federal cezaevi’nde geçirdiği birkaç günün ardından, Florida’da Tallahassee Federal Cezaevi’ne, oradan da Georgia eyaletinde Atlanta Federal Cezaevi’ne nakledilmiş, burada geçirdiği 6 geceden sonra, Oklahoma City Federal Cezaevi ve Transfer Merkezi’ne götürülmüştü.