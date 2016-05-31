O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

reza zarrab, ebru gündeş'e aldığı hediye yalıyı geri aldı

REZA ZARRAB, EBRU GÜNDEŞ'E ALDIĞI HEDİYE YALIYI GERİ ALDI

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'e hediye ettiği Beykoz Kanlıca'daki ikiz yalıları bu senenin başında kendi üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 15:13
Puan Ver : Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e Aldığı Hediye Yalıyı Geri Aldı(7/10)6


Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Kanlıca'daki ikiz yalıdan Ebru Gündeş'in üzerine olanı, Reza Zarrab 8 Ocak 2016'da kendi üzerine aldı. Zarrab, Cemalettin Happani'ye de Esenyurt'ta bir daire vermiş. 8 Ocak 2016'da 393 yevmiye no ile yalıyı satın almış görünen Reza Zarrab'ın bu satış karşılığında Ebru Gündeş'e ne kadar ödediği bilinmiyor.



Kanlıca Mahallesi'nde 23 pafta 116 ada 4-5 parseller üzerinde bulunan ve toplam

üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011'de satın alan Reza Zarrab, 4 parseldekini kendi, 5. parseldekini eşi Ebru Gündeş'in üzerine kaydettirmişti. Reza Zarrab Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970'te ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce onaylanmıştı.








Etiketler: Reza  Zarrab  Ebru  Gündeş  E  Aldığı  Hediye  Yalıyı  Geri  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER