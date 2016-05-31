

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Kanlıca'daki ikiz yalıdan Ebru Gündeş'in üzerine olanı, Reza Zarrab 8 Ocak 2016'da kendi üzerine aldı. Zarrab, Cemalettin Happani'ye de Esenyurt'ta bir daire vermiş. 8 Ocak 2016'da 393 yevmiye no ile yalıyı satın almış görünen Reza Zarrab'ın bu satış karşılığında Ebru Gündeş'e ne kadar ödediği bilinmiyor.







Kanlıca Mahallesi'nde 23 pafta 116 ada 4-5 parseller üzerinde bulunan ve toplam



üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011'de satın alan Reza Zarrab, 4 parseldekini kendi, 5. parseldekini eşi Ebru Gündeş'in üzerine kaydettirmişti. Reza Zarrab Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970'te ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce onaylanmıştı.