

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab bugün yeniden yargıç karşısına çıkıyor.







Zarrab hakkında 75 yıl hapis, 50 milyon dolar para cezası istenen davanın, daha önce Türkiye saati ile 16: 30'da başlayacağı duyurulmuştu; ancak, davaya bakan Yargıç Richard Berman, elektronik ortamda dava dosyasına dün girdiği bilgide davanın Türkiye saati ile 17: 30'a alındığını belirtti.







kaynak:haberler