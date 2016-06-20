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reza zarrab bugün yargıç karşısında

REZA ZARRAB BUGÜN YARGIÇ KARŞISINDA

ABD'nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab, bugün New York'ta yargıç karşısına çıkacak.

Tarih : 20 Haziran 2016, 09:02
Puan Ver : Reza Zarrab Bugün Yargıç Karşısında(8/10)5


Davaya bakan Yargıç Richard Berman, Reza Zarrab'ın avukatı aracılığıyla yaptığı kefaletle serbest kalma başvurusunu, Türkiye, İran ve Makedonya pasaportları bulunan Zarrab'ın kefaletle serbest bırakılması durumunda kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle geri çevirmişti.



ABD'nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan ve hakkında 75 yıl hapis cezası istenen işadamı Reza Zarrab'ın, 16 Haziran'da görülmesi gereken duruşması, iddianameyi hazırlayan  New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın iş seyahatlerinin yoğunluğunu gerekçesiyle 20 Haziran tarihine ertelenmişti.



New York'ta, Metropolitan cezaevi'nde tutuklu bulunan Zarrab, yerel saatle 09:00'da, Türkiye saatiyle saat 16:00'da duruşmaya çıkacak.








Etiketler: Reza  Zarrab  Bugün  Yargıç  Karşısında    haber

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