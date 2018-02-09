Geçtiğimiz yıl cumartesinden başlayıp pazartesi gecesine kadar devam eden Survivor, bu yıl perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.

TV8'in reyting rekortmeni fenomen yarışması Survivor, 20 Şubat Cumartesi günü, ilk bölümüyle ekrana gelecek. Posta yazarı Mesut Yar, bugünkü köşe yazısında, Acun Ilıcalı'nın Survivor yayın günlerinde yaptığı değişikliği kaleme aldı.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

Acun Ilıcalı bu sezonki "Survivor"da (TV8) tersinden bir periyot uygulayacak. Yani program geçtiğimiz sene olduğu gibi cumartesinden başlayıp pazartesi gecesine kadar devam etmeyecek.

KARŞISINDA GÜÇLÜ RAKİPLER VAR

Bu kez ilk etapta perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak. Karşısında geçtiğimiz yıla oranla bir hayli güçlenmiş reytingleri 10'lu rakamları aşan diziler var... Bana göre asıl survivor "ilk yüz listesinde" yaşanacak. Kolay gelsin!

Kaynak: haberinburada