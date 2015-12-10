

Beren Saat Kösem Sultan'a daha erken giriyor. Kösem Sultan başladı ve beklenileni vermediği iddia edildi. Reytinglerde sonucun kötü olması senaristleri harekete geçirdi.







Ekranların sevilen yüzü Beren Saat'ten hayranlarına o müjdeyi verdi. Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu, önceki akşam St. Regist Otel'deki kuaför salonunun açılış partisinde görüldü. İşte o müjdesi...







Hürriyet'te yer alan habere göre Saat, Kösem'in olgunluk dönemini canlandıracağı "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisine planlanandan erken katılacağını "Senaristler bir sürpriz hazırladı, yakında diziye dahil olacağım." diyerek açıkladı.



Saat, partide "Aşk-ı Memnu"da annesini canlandıran Nebahat Çehre ile karşılaştı.







İkili ayaküstü sohbet edip hasret giderdi. Ardından arabalarına binen çift, evlerinin yolunu tuttu.