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reytingler düşünce beren saat devreye girdi...

REYTİNGLER DÜŞÜNCE BEREN SAAT DEVREYE GİRDİ...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kösem Sultan dizisinde ilerleyen bölümlerde girmesi beklenen Beren Saat erken dahil olacak. Geçtiğimiz hafta Kösem Sultan'ın reytingleri iyi olmayınca Beren Saat'in bu yüzden diziye erken dahil olacağı iddia edildi.

Tarih : 10 Aralık 2015, 09:19
Puan Ver : Reytingler Düşünce Beren Saat Devreye Girdi...(5.9/10)9


Beren Saat Kösem Sultan'a daha erken giriyor. Kösem Sultan başladı ve beklenileni vermediği iddia edildi. Reytinglerde sonucun kötü olması senaristleri harekete geçirdi.



Ekranların sevilen yüzü Beren Saat'ten hayranlarına o müjdeyi verdi. Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu, önceki akşam St. Regist Otel'deki kuaför salonunun açılış partisinde görüldü. İşte o müjdesi...



 Hürriyet'te yer alan habere göre Saat, Kösem'in olgunluk dönemini canlandıracağı "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisine planlanandan erken katılacağını "Senaristler bir sürpriz hazırladı, yakında diziye dahil olacağım." diyerek açıkladı.

Saat, partide "Aşk-ı Memnu"da annesini canlandıran Nebahat Çehre ile karşılaştı.



İkili ayaküstü sohbet edip hasret giderdi. Ardından arabalarına binen çift, evlerinin yolunu tuttu.








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