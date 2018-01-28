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Reyting rekorları kıran dizinin başrolü: Sert sahnelerden haz alıyorum

REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİNİN BAŞROLÜ: SERT SAHNELERDEN HAZ ALIYORUM

Cumartesi günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Yeni Gelin'in başrol oyuncusu Bahar Süer, verdiği röportajda "Sert sahnelerden büyük haz duyuyorum." dedi

Tarih : 28 Ocak 2018, 09:30
Puan Ver : Reyting Rekorları Kıran Dizinin Başrolü: Sert Sahnelerden Haz Alıyorum(9/10)5

Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin dizisi cumartesi günün yine reyting birincisi oldu. Dizide Nazgül karakterine hayat veren Bahar Süer, verdiği röportajda sert sahnelerde oynamaktan büyük haz duyduğunu söyledi.

"HIRÇINLIĞI İÇİMDE GİZLİ BİR TARAFI ORTAYA ÇIKARIYOR"

Habertürk Gazetesi'nden Serkan Öztürk'e verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Oynadığınız karakterin sizinle benzeşen yönleri var mı peki?" sorusuna, Bazen Nazgül mü benden, ben mi Nazgül'den besleniyorum bilemiyorum. Ben başarıyı severim fakat mesleğimi rekabet yahut bir yarış olarak görmem. Benzer taraflarımız elbette var, mesela anaçlığı ve sevme biçimi gibi fakat Nazgül benden çok farklı bir kadın. İtiraf etmek gerekirse onun hırçınlığı içimde gizli bir tarafı ortaya çıkarıyor, sert sahneleri çekerken büyük haz duyuyorum" cevabını verdi.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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