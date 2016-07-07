

Reyhanlı ilçe merkezindeki Kurtuluş Mahallesi'nde Suriyeliler'in kaldığı bir evde bugün saat 16.30 sıralarında güçlü bir patlama oldu.







Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, geniş güvenlik önlemi altında patlamanın olduğu eve girdi. İlk belirlemelere göre 2 Suriyeli yaralı ağır olarak sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evin yakınındaki Suriyeliler'e ait olduğu belirlenen bir otomobilde patlayıcı olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba bulunamayan otomobil detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.



TABANCA VE SUSTURUCU BULUNDU



Patlamada ağır yaralanan ve henüz isimleri açıklanmayan 2 kişi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın 2 kişi de yaşamını yitirdi. Hatay Valiliği de resmi internet sitesinden olayla ilgili açıklama yaptı.