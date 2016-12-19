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REYHANLI'DA BİN KİŞİLİK ÇADIR KENT HAZIRLANDI


REYHANLI'DA BİN KİŞİLİK ÇADIR KENT HAZIRLANDI
Tarih : 19 Aralık 2016, 14:41
Puan Ver : Reyhanlı'da Bin Kişilik Çadır Kent Hazırlandı(10/10)8


 Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in doğusundan tahliyeler kapsamında, Türkiye'ye gelebilecek siviller için Reyhanlı'da hazırlanan bin kişilik çadır kentin kurulum işlemi sona erdi.



37 çadır hazırlandı



Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında eskiden Hac Konaklama Merkezi olarak kullanılan yerde yapılan çalışmalarla, merkezde yanmaz kumaştan yapılmış 37 çadır hazır hale getirildi.



Çadırların içlerine elektrik prizi de konulurken, gelecek olanlara soba dağıtılacağı öğrenildi.



AFAD'ın koordinesindeki çadır kente, duş ve tuvalet konteynerleri de yerleştirildi.



 



kaynak:trthaber








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