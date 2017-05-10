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reyhanlı saldırısında ölenlerin şehit sayılması...

REYHANLI SALDIRISINDA ÖLENLERİN ŞEHİT SAYILMASI...

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde meydana gelen çifte terör saldırısında hayatını kaybeden 52 kişinin şehit sayılması istendi.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 11:52
Puan Ver : Reyhanlı Saldırısında Ölenlerin Şehit Sayılması...(10/10)11


HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde meydana gelen çifte terör saldırısında hayatını kaybeden 52 kişinin şehit sayılması istendi.



İlçe merkezinde 11 Mayıs 2013'te davanın firarı sanığı Mihraç Ural liderliğini yaptığı Suriye istihbaratı ile bağlantılı olduğu iddia edilen terör örgütü THKP-C Acilciler'in gerçekleştirdiği bomba yüklü araçlarla düzenlenen 2 ayrı saldırıda 52 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi ise yaralandı.Olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede 2'si Suriyeli 33 sanıktan 19'u hakkında, devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 52 kişinin ölümüne sebep olmaktan 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında ise, silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme, öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurma, mala zarar verme, kasten yaralama, suçluyu kayırma ve öldürmeye teşebbüs suçlamalarından dava açıldı.



Güvenlik gerekçesiyle Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılaması sürerken, ölenlerin yakınları da Reyhanlı'da 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği kurarak aileleri bir arada tutup hukuki mücadelelerini sürdürüyor.



 



kaynak:haberler








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