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REYHANLI SALDIRISI SANIĞI MİHRAÇ URAL'IN ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI


REYHANLI SALDIRISI SANIĞI MİHRAÇ URAL'IN ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI
Tarih : 01 Nisan 2016, 14:04
Puan Ver : Reyhanlı Saldırısı Sanığı Mihraç Ural'ın Öldüğü Doğrulandı(8/10)5


Güvenlik kaynakları, Suriye iç savaşında Esed rejimine  hizmet eden milis güçlerin komutanlarından ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te  düzenlenen bombalı saldırının sanığı Mihraç Ural'ın, muhaliflerin saldırısında  öldüğünü doğruladı.



   Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye-Türkiye  sınırındaki Lazkiye vilayetinde 29 Mart akşamı, rejim güçlerinin karargah olarak  kullandıkları bir noktayı gözetleyen muhalif güçler, buraya bir konvoyun yeni  asker ve milisler getirmesinin ardından durum değerlendirmesi yaptı.



    Karargaha giren çıkanlar arasında Ural'ın ve bazı rejim komutanlarının  da olduğunun tespit edilmesi üzerine, saldırı kararı aldılar.



    Muhalifler, karargaha 120 ve 90 milimetrelik toplarla yoğun bir  saldırı gerçekleştirdi.



    Bölgeye kısa sürede ambulanslar geldi ve hastanaye çok sayıda ölü ve  yaralı sevk edildi.



    Hastane kaynaklarından yapılan kontrollerde, getirilenler arasında  bulunan Ural'ın öldüğü kesinlik kazandı.



    Ural, ertesi gün eşinin memleketi olan Lazkiye'nin Kardaha ilçesinde  defnedildi.



    Suriye iç savaşındaki muhalif gruplardan Ahrar'uş Şam Askeri Sözcüsü  Ebu Yusuf el-Muhacir, AA muhabirine 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, saldırıyı  kendi gruplarının planlayarak yönettiklerini anlatmış ve Ural'ın da ölenler  arasında olduğunu söylemişti.








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