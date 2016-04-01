

Güvenlik kaynakları, Suriye iç savaşında Esed rejimine hizmet eden milis güçlerin komutanlarından ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen bombalı saldırının sanığı Mihraç Ural'ın, muhaliflerin saldırısında öldüğünü doğruladı.







Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye-Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde 29 Mart akşamı, rejim güçlerinin karargah olarak kullandıkları bir noktayı gözetleyen muhalif güçler, buraya bir konvoyun yeni asker ve milisler getirmesinin ardından durum değerlendirmesi yaptı.







Karargaha giren çıkanlar arasında Ural'ın ve bazı rejim komutanlarının da olduğunun tespit edilmesi üzerine, saldırı kararı aldılar.







Muhalifler, karargaha 120 ve 90 milimetrelik toplarla yoğun bir saldırı gerçekleştirdi.







Bölgeye kısa sürede ambulanslar geldi ve hastanaye çok sayıda ölü ve yaralı sevk edildi.







Hastane kaynaklarından yapılan kontrollerde, getirilenler arasında bulunan Ural'ın öldüğü kesinlik kazandı.







Ural, ertesi gün eşinin memleketi olan Lazkiye'nin Kardaha ilçesinde defnedildi.







Suriye iç savaşındaki muhalif gruplardan Ahrar'uş Şam Askeri Sözcüsü Ebu Yusuf el-Muhacir, AA muhabirine 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, saldırıyı kendi gruplarının planlayarak yönettiklerini anlatmış ve Ural'ın da ölenler arasında olduğunu söylemişti.