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Reyhanlı Davasında Karar Çıktı: 53 Can İçin 53 Kez Müebbet!
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Reyhanlı davasında karar çıktı: 53 can için 53 kez müebbet!

REYHANLI DAVASINDA KARAR ÇIKTI: 53 CAN İÇİN 53 KEZ MÜEBBET!

Son dakika! 53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının bir numaralı zanlısı Nasır Eskiocak, 53 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Reyhanlı Davasında Karar Çıktı: 53 Can İçin 53 Kez Müebbet!(6/10)2

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıların 1 numaralı planlayıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Nasır Eskiocak'a 53 kez müebbet hapis cezası verildi.

33 KİŞİ YARGILANIYORDU

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişi yargılanıyordu.

53'ER KES MÜEBBET İSTENMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı, 9 sanığın 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken 11 sanığın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetlerini talep etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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