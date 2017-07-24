REVİZYON SONRASI İLK BAKANLAR KURULU TOPLANTISI
Geçen hafta gerçekleşen kabine revizyonunun ardından ilk Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde toplandı.
GÖREVLER BELLİ OLACAK
Bugünkü toplantıda, gündemdeki konuların yanısıra başbakan yardımcılarının görev alanları da belirlenmesi bekleniyor.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamayı yapacak isim de yeni Hükümet Sözcüsü olacak.
Bakanlar Kurulu'ndan ilk kareler:
Kaynak: haberinburada
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