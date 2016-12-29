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Reuters'tan flaş Esed iddiası

REUTERS'TAN FLAŞ ESED İDDİASI

Reuters'a konuşan bazı kaynaklar, Esed'in seçimlere kadar görevde kalacağını ve ardından görevi devredeceğini bildirdi

Tarih : 29 Aralık 2016, 11:58
Puan Ver : Reuters'tan Flaş Esed İddiası(8/10)6


Reuters'a açıklamada bulunan kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in en az birkaç sene daha görevde kalacağını ve gelecek seçimlerde görevini devredeceğini bildirdi.



Bazı kaynaklar, Esed'in akıbetinin üç ülke arasındaki anlaşmayla belirleneceğini, Esed'in ardından daha az kutuplaşmış bir adaya yerini bırakacağını öne sürüyor.



Fakat İran'ın henüz bu konuda ikna edilemediği belirtilirken, Esed'in kendisi ve ailesini garantiye alarak eninde sonunda gideceği söyleniyor.



Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi direktörü Andrey Kortunov, bazı kişilerin liderlik için bahsinin geçtiğini fakat bu isimleri açıklayamayacağını belirtti.



 



kaynak:habertürk








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