REUTERS:DOLAR ŞANLIURFA SALDIRISININ ARDINDAN...
Şanlıurfa'da iki polisin hayatını kaybettiği haberi ardından kur yükseldi borsa kayıplarını artırdı. Dolar 2.7130'u gördü.
Şanlıurfa'da iki polisin hayatını kaybettiği haberi ardından kur yükseldi borsa kayıplarını artırdı. Dolar 2.7130'u gördü.
Şanlıurfa'da iki polisin düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesi ardından dolar/TL yükselirken borsa endeksi kayıplarını artırdı.
Haber öncesi 2.6890 civarında işlem gören dolar/TL saat 11.40'da 2,7130'a kadar yükseldi.
BIST-100 endeksi ise haber öncesi işlem gördüğü 81,500 seviyesinden kayıplarını artırarak 81,000'in alını test etti.
BIST-100 endeksi yüzde 0.54 kayıpla 81,154 puandan işlem gördü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar