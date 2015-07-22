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reuters:dolar şanlıurfa saldırısının ardından...

REUTERS:DOLAR ŞANLIURFA SALDIRISININ ARDINDAN...

Şanlıurfa'da iki polisin hayatını kaybettiği haberi ardından kur yükseldi borsa kayıplarını artırdı. Dolar 2.7130'u gördü.

Tarih : 22 Temmuz 2015, 12:09
Puan Ver : Reuters:Dolar Şanlıurfa Saldırısının Ardından...(6/10)3


Şanlıurfa'da iki polisin hayatını kaybettiği haberi ardından kur yükseldi borsa kayıplarını artırdı. Dolar 2.7130'u gördü.



Şanlıurfa'da iki polisin düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesi ardından dolar/TL yükselirken borsa endeksi kayıplarını artırdı.



Haber öncesi 2.6890 civarında işlem gören dolar/TL saat 11.40'da 2,7130'a kadar yükseldi.



BIST-100 endeksi ise haber öncesi işlem gördüğü 81,500 seviyesinden kayıplarını artırarak 81,000'in alını test etti.



 BIST-100 endeksi yüzde 0.54 kayıpla 81,154 puandan işlem gördü.








Etiketler: Reutersdolar  Şanlıurfa  Saldırısının  Ardından    haber

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