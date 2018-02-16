Reuters'ın haberine göre Türkiye, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan YPG'nin Münbiç'ten çekilmesini istedi. ABD'nin teklifi değerlendirdiği ifade edildi.

ORTAK GÖREV ÖNERDİ

Uluslararası haber ajansı Reuters haberini Türk kaynaklara dayandırdı. Haberde, Türkiye'nin ABD'ye Menbiç'te ortak görev önerdiği, Türk ve ABD askerlerinin birlikte görev yapmasını önerdiği belirtildi. Öneride, YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi de var.

ABD, ÖNERİYİ DEĞERLENDİRİYOR

Türkiye'nin söz konusu öneriyi Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a yaptığı ve Washington'un öneriyi değerlendirdiği ifade edildi.

ERDOĞAN-TILLERSON ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik görüşme yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tillerson'ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Tillerson ile Çavuşoğlu'nun bugün bir görüşme daha gerçekleştireceği belirtildi. İki bakan arasındaki görüşmenin ardından, bir basın toplantısı yapılması bekleniyor.

GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ AÇIKÇA İLETİLDİ

Habertürk TV'den Çetiner Çetin'in aktardıklarına göre; Beştepe'de bu akşam gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Türkiye'nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi.

Görüşmede FETÖ ve Halk Bankası davasının da masaya yatırıldığı kaydedildi. Tillerson'un ziyaret öncesi "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi" şeklinde yaptığı açıklamanın da ayrıntılı şekilde konuşulduğu belirtildi.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Erdoğan-Tillerson görümesinde Erdoğan, YPG'nin SDG içerisinden çıkarılması talebinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Erdoğan-Tillerson görüşmesinin karşılıklı çıkarlar çerçevesinde açık ve verimli geçtiğini açıkladı.

BUGÜN ÇAVUŞOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Kaynak: haberinburada