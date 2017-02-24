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Reuters: El Bab'da Patlama! 29 Ölü
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reuters: el bab'da patlama! 29 ölü

REUTERS: EL BAB'DA PATLAMA! 29 ÖLÜ

Reuters'ın haberine göre El Bab'da bombalı araçla saldırı düzenlendi

Tarih : 24 Şubat 2017, 11:12
Puan Ver : Reuters: El Bab'da Patlama! 29 Ölü(9/10)8


Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği El Bab'da bombalı bir aracın patlaması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Reuters'ın haberine göre El Bab yakınlarındaki Souisan köyünde gerçekleşen bombalı saldırı askeri ve güvenlik güçlerini hedef aldı.



 



kaynak:habertürk








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