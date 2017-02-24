REUTERS: EL BAB'DA PATLAMA! 29 ÖLÜ
Reuters'ın haberine göre El Bab'da bombalı araçla saldırı düzenlendi
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği El Bab'da bombalı bir aracın patlaması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Reuters'ın haberine göre El Bab yakınlarındaki Souisan köyünde gerçekleşen bombalı saldırı askeri ve güvenlik güçlerini hedef aldı.
kaynak:habertürk
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