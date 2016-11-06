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REUTERS DUYURDU! RAKKA OPERASYONU BAŞLADI!


REUTERS DUYURDU! RAKKA OPERASYONU BAŞLADI!
Tarih : 06 Kasım 2016, 18:09
Puan Ver : Reuters Duyurdu! Rakka Operasyonu Başladı!(8/10)5


Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kalesi konumunda olan Rakka'ya operasyonun başladığı açıklandı. REUTERS  haber ajansı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Rakka'yı DEAŞ'tan geri alma operasyonunun başlatıldığını duyurdu.



SDG adına yapılan açıklamada, operasyonun, SDG'nin çatısı altında bulunan Kürt, Arap, Türkmen savaşçılar ile YPG ve YPJ'nin (Kadın Koruma Birlikleri) uluslararası koalisyon güçlerinin aktif katılımı ile başladığı belirtildi.



Rakka Operasyonu için Rakka'nın kuzeyinde bulunan Eyn İsa kasabasına bağlı bir bölgede basın toplantısı düzenleyen Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adına açıklamayı Cihan Ehemed yaptı.








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