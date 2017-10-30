REUTERS DUYURDU: İRAN, KUZEY IRAK'A SINIR KAPILARINI AÇIYOR
Reuters'ın son dakika haberine göre, İran Kuzey Irak'a tüm sınır kapılarını açacak.
İran, Kuzey Irak'la sınır kapılarındaki tüm sınırlamalar kalkacak açıklaması yaptı.
15 EKİM'DE KAPATTIĞINI DUYURMUŞTU
15 Ekim tarihinde Irak Dışişleri Bakanlığı, hükümetin talebi üzerine, İran'ın, IKBY ile sınır kapılarını kapattığını duyurmuştu.
Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı yazılı açıklamada, "İran, merkezi yönetimin talebi üzerine IKBY ile sınır kapılarını kapattı." ifadelerini kullanmıştı.
25 EKİM'DE DE TİCARİ GEÇİŞLERE AÇILMIŞTI
25 Ekim tarihinde ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasındaki sınır kapılarının yeniden ticari geçişlere açıldığı belirtilmişti.
AA'nın haberine göre ise 10 gün önce ticari geçişlere kapatılan IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nın Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tekrar açıldığını belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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