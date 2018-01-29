REUTERS DUYURDU: DENİZBANK'IN SATIŞI DEĞERLENDİRİLİYOR
Reuters, Rus Sberbank bünyesindeki Denizbank ile ilgili çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Konuya yakın kaynaklar Rus Bankası Sberbank'ın Türkiye birimi olan Denizbank'ın satışını değerlendirdiğini söylediler.
LİSTEDE KÖRFEZ ÜLKELERİ YER ALIYOR
Konuya yakın beş kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Denizbank'ın satışı ile ilgilenen bankalar arasında Körfez ülkeleri ve Çin'den bazı bankalar yer alıyor.
Rus Sberbank 2012 yılında aldığı Denizbank'ın satmak için alternatifleri değerlendiriyor. Konuya yakın dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, satışla ilgilenenler arasında Körfez ülkeleri olan Bahreyn, Katar ve Dubai'den bazı bankaların adı geçerken, Çin'den de ilgili bir bankanın olduğu belirtiliyor.
Haberin ardından Denizbank hisselerinde yükseliş yüzde 10'un üzerine çıkarken, hisseler kapanışta 13.71 primle 4.81 liradan kapandı.
BANKA AÇIKLAMA YAPMADI
Sberbank haberin yazıldığı sırada konuyla ilgili yanıt vermezken, Denizbank bir yorum yapmadı.Konuya yakın bir bankacılık kaynağı, "Sberbank satış için alternatifleri değerlendiriyor. Körfez bölgesinden ve Çin'den bankalar satış süreci ile ilgili" dedi.
EMİRATES NBD İLGİLENİYOR
Konuya yakın bir başka kaynak da "Satış süreci ile ilgili çalışmalar hızlandı. Potansiyel alıcılar bu konudaki ilgilerini bankaya bildirdiler" dedi. Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak da "Sberbank çıkmak istiyor. Emirates NBD ilgililer arasında diye biliyoruz, bir Kazak bankasının da ilgililer arasında olduğu belirtiliyor" diye konuştu.
Sberbank ile Denizbank'ın ana hissedarı Dexia 2012 yılında Denizbank'ın çoğunluk hisselerinin satışı için anlaşmışlardı. Bankanın satışı yaklaşık 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Kaynak: haberinburada
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