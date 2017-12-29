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Reuters Duyurdu: ABD'li Şirket Türkiye'ye Füze Satacak

REUTERS DUYURDU: ABD'Lİ ŞİRKET TÜRKİYE'YE FÜZE SATACAK

Reuters'ın iddiasına göre ABD'li silah üreticisi Raytheon, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satacak.

Tarih : 29 Aralık 2017, 13:40
Puan Ver : Reuters Duyurdu: Abd'li Şirket Türkiye'ye Füze Satacak(6/10)2

Reuters'ın haberine göre, ABD'li silah üreticisi Raytheon aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satışı için sözleşme yaptı.

10 ÜLKEYE DE SATACAK

Reuters kaynak olarak ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamayı gösterdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre; füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak.

AMRAAM HAVADAN HAVAYA FÜZE NEDİR?

1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze ABD envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füze olarak biliniyor.

AMRAAM süpersonik, havadan havaya , kendi önlemesini yapan aktif radar izlemesi ile hedefi takip ediyor. Aktif (kendi başına) yarı aktif (uçak radarından bilgi alarak) olarak kullanılabiliyor. 340 poundluk katı yakıt kapasitesiyle 4 mach hızında yaklaşık 72 km üzerinde bir menzile sahip...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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