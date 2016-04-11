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reuters: davutoğlu merkez bankası başkanlığı için...

REUTERS: DAVUTOĞLU MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI İÇİN...

Davutoğlu, TCMB Başkanlığına Murat Çetinkaya'nın atanma kararnamesinin imzaya açılması talimatı verdi. Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamada, yeni başkanın bugün yarın açıklanacağını ve kurumun içinden biri olacağını söylemişti.

Tarih : 11 Nisan 2016, 15:29
Puan Ver : Reuters: Davutoğlu Merkez Bankası Başkanlığı İçin...(6/10)4


Reuters haber ajansı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, TCMB Başkanlığına Murat Çetinkaya'nın atanmasını öngören kararnamenin imzaya açılması talimatı verdiğini duyurdu.



Üst düzey iki yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, Çetinkaya'nın atanmasını öngören kararname bugün Şanlıurfa'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılacak.



MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

1976 doğumlu Murat Çetinkaya Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bankacılık hayatına Albaraka Türk Katılım Bankasında başlayan Çetinkaya, uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2003 yılından itibaren kariyerine Türkiye Halk Bankasında devam eden Çetinkaya, Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve sonrasında Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



Bu dönemde aralarında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin de bulunduğu Bankanın çeşitli iştiraklerinde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev aldı. Çetinkaya 2008 yılından, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandığı tarihe kadar, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Murat Çetinkaya, 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.








Etiketler: Reuters  Davutoğlu  Merkez  Bankası  Başkanlığı  İçin    haber

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