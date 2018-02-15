Afrin'in 4 Köyü Daha Teröristlerden Temizlendi
Şehit Babasından 15 Gündür Haber Alınamıyor
Dev Reklam Panosunun Altında Kalan Çocuk Ölüme Yenildi
Ülkede Çılgınlık Başladı: Ben De Müslüman Olacağım
Mancini, Türkiye Liginde Şampiyonluk Favorisini Belirledi
Bakan Canikli, Abd'li Mevkidaşının Skandal Teklifini Açıkladı!
Fotoğraf Az Önce Geldi! Teröristlerin İha'sı Düşürüldü
İnternet Alışverişlerindeki Ayıplı Malda, Kargo Firmaları Da Sorumlu
Borcuna En Sadık İl Belli Oldu
66 Yıl Sonra Altın Madalya Geldi
Türkiye, Avrupalı Turistin Gözdesi Olacak
Sevgilisine Hediye Vermek İsteyen Genç, Kızın Babasıyla Karşılaşınca Pencereden Atladı
Suriye'den Kaçan Ypg'li Terörist Mamo Hüseyin Edirne'de Yakalandı
Mehmetçik, Burseya'da Elleri Tetikte Terörist Gözlüyor
Mehmetçik'ten Gerçeği Aratmayan Tatbikat
3. Havalimanı'nda 26 Şubat Sürprizi! Erdoğan Uçuş Yapacak
Boğaziçi Ötk'da Başkanlık Yapan Fetö'cü: Türkiye Öğrenci Konseyi'ni Ele Geçirmeye Çalıştık
Abd'yi Sarsan Katliam! Lisede 17 Kişiyi Öldüren 19 Yaşındaki Saldırgan Yakalandı
Öfkeli Koca Dehşet Saçtı! Ailesini Katledip İntihara Kalkıştı!
İncirlik'teki Abd Uçağına Saldırmak İsterken Yakalanan Deaş'lı, Kuytul'dan Ders Almış!

Restorandaki kanlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı

RESTORANDAKİ KANLI ÇATIŞMANIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Trabzon'da restoranda yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Tutuklanan kişi Fener'e imza atmaya hazırlanan milli boksör İskenden Aydın'mış.

Tarih : 15 Şubat 2018, 09:30
Puan Ver : Restorandaki Kanlı Çatışmanın Ayrıntıları Ortaya Çıktı(6/10)2

Trabzon'da restoranda yaşanan çatışmanın atrıntıları belli olmaya başladı. Babasının lokantasını basıp tehditler savuran gruba silah ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan milli boksör İskender Aydın olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAKTI

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, tutuklanan Aydın'ın başına bu olay gelmese, dün Fenerbahçe Boks Kulübü ile sözleşme imzalayacaktı.

"OĞLUMUN GÜNAHI YOK"

Baba Ahmet Aydın, "Hayatı karardı. Oğlum 5 vakit namaz kılar. Babasını korumak için bir anlık hamle yaptı. Adalet her şeyden üstündür. Oğlumun bu işte bir günahı yok" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Restorandaki  Kanlı  Çatışmanın  Ayrıntıları  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER