Trabzon'da restoranda yaşanan çatışmanın atrıntıları belli olmaya başladı. Babasının lokantasını basıp tehditler savuran gruba silah ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan milli boksör İskender Aydın olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAKTI

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, tutuklanan Aydın'ın başına bu olay gelmese, dün Fenerbahçe Boks Kulübü ile sözleşme imzalayacaktı.

"OĞLUMUN GÜNAHI YOK"

Baba Ahmet Aydın, "Hayatı karardı. Oğlum 5 vakit namaz kılar. Babasını korumak için bir anlık hamle yaptı. Adalet her şeyden üstündür. Oğlumun bu işte bir günahı yok" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada