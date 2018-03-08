Iğdır'da restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Iğdır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Melekli beldesindeki bir restoranda, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, kavga ettikleri kişilerce tabanca ile vurulan Yılmaz P. ile Veli A. hayatını kaybetti. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.

JANDARMA VE 112 ACİL EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yılmaz P. ve Veli A'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı ise aynı hastanede tedavi altına alındı.Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada