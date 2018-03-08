Atletico Madrid, Turu İlk Maçtan Bitirdi
Eski Beşiktaşlı Attı, Lyon Deplasmanda Kazandı
Trump, Çelik Ve Alüminyum İçin Ek Vergi Kararını İmzaladı
Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Üzdü
Ömer Topraklı Dortmund, Evinde Yıkıldı
Usta Oyuncu Ercan Yazgan'dan Acı Haber Geldi
Alperen Ocakları Başkanı'na Silahlı Saldırı!
Türkiye Ve Abd'nin Normalleşme Süreci Toplantıları Sürecek
Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı
Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı Fena Bombaladı: Cahil Geldi, Cahil Gidecek
Tübitak İle Ortak Çalışma Başlatıldı! Yerli E-Posta Geliyor
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Anadolu Efes Evine Dağıldı
Kadınların Avşar'a Tepkisi Bitmek Bilmiyor
Karlov Suikastinin Şifresini Rus Uzmanlar Da Çözemedi
İstediği Partiye Oy Vereceklerle Cinsel İlişkiye Girme Sözü Verdi
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Devirdi
Dünya Devleri, Berke Özer İçin Sıraya Girdi
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi
Emine Erdoğan Artık İnstagram'da! İlk Paylaşımını Yaptı

Restoranda sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı

RESTORANDA SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Iğdır'da restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Tarih : 08 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Restoranda Sözlü Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü: 2 Ölü, 1 Yaralı(10/10)6

Iğdır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Melekli beldesindeki bir restoranda, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, kavga ettikleri kişilerce tabanca ile vurulan Yılmaz P. ile Veli A. hayatını kaybetti. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.

JANDARMA VE 112 ACİL EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yılmaz P. ve Veli A'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı ise aynı hastanede tedavi altına alındı.Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Restoranda  Sözlü  Tartışma  Silahlı  Çatışmaya  Dönüştü  2  Ölü  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER