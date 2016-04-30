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restoran işletmecisi aracında ölü bulundu

RESTORAN İŞLETMECİSİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde maddi sıkıntıları olduğu iddia edilen restoran işletmecisi, aracının içinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Tarih : 30 Nisan 2016, 10:43
Puan Ver : Restoran İşletmecisi Aracında Ölü Bulundu(6/10)4


İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde maddi sıkıntıları olduğu iddia edilen restoran işletmecisi, aracının içinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Seferihisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Güzelbahçe Çeşme yönüne giden sürücüler, yol kenarında bulunan bir otomobilin içinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından tabancayla vurulmuş olan şahsın öldüğü belirlendi. Polisin araçta yaptığı incelemede ölen şahsın Bornova ilçesi Pınarbaşı'nda restoran işleten Birol Dalgıç olduğu anlaşıldı.

Birol Dalgıç'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Birol Dalgıç'ın bir süredir borçlarından dolayı bunalımda olduğu öne sürülürken, polis olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor. Otomobilde yapılan incelemede herhangi bir intihar notuna rastlanılmazken, Dalgıç'ın cipi incelenmek üzere çekiciyle polis merkezine çekildi.








Etiketler: Restoran  İşletmecisi  Aracında  Ölü  Bulundu    haber

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