Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) cenazesi Isparta'da toprağa verildi.

SON KEZ BABAEVİNE GETİRİLDİ

Şehit Açıkkol'un Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için merkeze bağlı Yazısöğüt köyündeki babaevine getirildi. Daha sonra şehit Açıkkol için Valilik önünde düzenlenen törene, şehidin yakınları, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, askeri ve mülki erkan, ile vatandaşlar katıldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AĞABEYİN CEKETİYLE TÖRENE KATILDI

İhsan Açıkkol ağabeyinin askeri ceketiyle törene katıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Şahiner'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Açıkkol'un Türk bayrağına sarılı naaşı, binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü.

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

Törene katılanlar tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun ABD", "Burhanlar ölmedi", "Burhan ölmedi" sloganı attı. Şehidin naaşı Karaağaç Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: haberinburada