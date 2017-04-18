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RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANINCA ERDOĞAN'I PARTİYE DAVET EDECEĞİZ


RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANINCA ERDOĞAN'I PARTİYE DAVET EDECEĞİZ
Tarih : 18 Nisan 2017, 17:21
Puan Ver : Resmi Sonuçlar Açıklanınca Erdoğan'ı Partiye Davet Edeceğiz(7/10)7


Referandumda oylanan anayasa değişikliklerini MHP ile ortak hazırlandığını vurgulayan Yıldırım "Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak, abesle iştigal. Bu, Sayın Bahçeli'nin de Meclis görüşmelerinde dediği gibi kim kabul etti, kim reddetti; bunu mercekle aramak lazım. Böyle bir şey olmaz" diye konuştu.



Referandumdan sonraki ilk grup toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, "Sandıktan çıkan bu sonuçla Türkiye, kazanmıştır. Millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan, sadece 'evet' kampanyasına destek veren 25 milyon 154 bin 257 vatandaşımız değildir.Çünkü Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, demokrasimiz güçlenerek, bu halk oylamasından kazançlı çıkmıştır" dedi.



Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "'Şaibe' söylentileri yayarak, halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak; beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş, bitmiştir" ifadelerini de kullandı.



 



kaynak:bbc








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