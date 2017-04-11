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resmi ilan ve reklamların yayınlarında değişiklik

RESMİ İLAN VE REKLAMLARIN YAYINLARINDA DEĞİŞİKLİK

Basın İlan Kurumunun "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:28
Puan Ver : Resmi İlan Ve Reklamların Yayınlarında Değişiklik(9/10)6


"Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi gazete'de yer aldı



Buna göre, yönetmeliğin 39'uncu maddesinin 8'inci fıkrasında yapılan  değişiklikle, gazetelerin asgari yüz ölçümünün en az 8'de birinde asgari  kadrolarında gösterilen fikir işçileri tarafından yapılan güncel haberler ile  varsa bu haberlere ait fotoğraflara ve yine asgari kadrolarında yazar istihdam  edenlerin de haftada birden az olmamak üzere bu yazar ya da yazarların yazılarına  yer vermeleri zorunlu olacak.



 



kaynak:milliyet








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