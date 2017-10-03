Arabasının arkasına atını bağlayıp trafiğe çıktı.

ATINI ARKAYA BAĞLADI KARAYOLUNA ÇIKTI

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, sürücünün otomobilinin arkasına iple bağladığı atı ile karayolunda ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunda ilerleyen sürücüler, otomobilin arkasına iple bağlı atı gördü.

O ANLAR DİĞER SÜRÜCÜLER TARAFINDAN KAMERAYA ALINDI

Sürücüler şaşkına döndükleri manzarayı cep telefonları ile kaydetti. Görenlerin tepkisine yol açan sürücü ise tepkilere aldırış etmeden arkasına at bağladığı otomobil ile yoluna devam etti.

Kaynak: haberinburada