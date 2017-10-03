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Resmen işkence! Atı arabasının arkasına bağladı, trafiğe çıktı

RESMEN İŞKENCE! ATI ARABASININ ARKASINA BAĞLADI, TRAFİĞE ÇIKTI

Şanlıurfa'da şoför, arabasının arkasına at bağlayıp trafiğe çıktı. Gamsız adamın görüntüsünü başka bir şoför görüntüledi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Resmen İşkence! Atı Arabasının Arkasına Bağladı, Trafiğe Çıktı(6/10)2

Arabasının arkasına atını bağlayıp trafiğe çıktı.

ATINI ARKAYA BAĞLADI KARAYOLUNA ÇIKTI

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, sürücünün otomobilinin arkasına iple bağladığı atı ile karayolunda ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunda ilerleyen sürücüler, otomobilin arkasına iple bağlı atı gördü.

O ANLAR DİĞER SÜRÜCÜLER TARAFINDAN KAMERAYA ALINDI

Sürücüler şaşkına döndükleri manzarayı cep telefonları ile kaydetti. Görenlerin tepkisine yol açan sürücü ise tepkilere aldırış etmeden arkasına at bağladığı otomobil ile yoluna devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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