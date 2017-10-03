RESMEN İŞKENCE! ATI ARABASININ ARKASINA BAĞLADI, TRAFİĞE ÇIKTI
Şanlıurfa'da şoför, arabasının arkasına at bağlayıp trafiğe çıktı. Gamsız adamın görüntüsünü başka bir şoför görüntüledi.
Arabasının arkasına atını bağlayıp trafiğe çıktı.
ATINI ARKAYA BAĞLADI KARAYOLUNA ÇIKTI
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, sürücünün otomobilinin arkasına iple bağladığı atı ile karayolunda ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunda ilerleyen sürücüler, otomobilin arkasına iple bağlı atı gördü.
O ANLAR DİĞER SÜRÜCÜLER TARAFINDAN KAMERAYA ALINDI
Sürücüler şaşkına döndükleri manzarayı cep telefonları ile kaydetti. Görenlerin tepkisine yol açan sürücü ise tepkilere aldırış etmeden arkasına at bağladığı otomobil ile yoluna devam etti.
Kaynak: haberinburada
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