

ABD'nin başını çektiği IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü, Musul'da kaçacak yeri kalmayan terör örgütünün tamamen yenilginin eşiğinde olduğunu resmen açıkladı. Elinde yalnızca birkaç mahalle kalan IŞİD'in kontrol ettiği alan 12 kilometrekareye kadar düştü.







Teslim olmayan teröristler öldürülüyor. Kuşatma altındaki kentten gelen son fotoğraflarda, çok sayıda terörist cesedinin enkaza dönmüş binalar veya çevredeki tarlalara saçıldığı görülüyor.







kaynak:milliyet