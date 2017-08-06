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RESMEN CİNAYETE TEŞEBBÜS! SAHAYA BIÇAK ATTILAR


Resmen cinayete teşebbüs! Sahaya bıçak attılar
Tarih : 06 Ağustos 2017, 23:50
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Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında flaş bir görüntü meydana geldi! Beşiktaş'ın 78. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu beraberlik golünün ardından sahaya bıçak atıldı.

BIÇAĞI TESLİM ETTİLER

Beşiktaşlı futbolcular, bıçağı hakem Fırat Aydınus'a haber verirken Ricardo Quaresma'nın Aydınus ile yaşadığı ilginç diyalog da ekranlara yansıdı.

Fırat Aydınus, bıçağı saha kenarına teslim ederken, maç kaldığı yerden devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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