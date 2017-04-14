RESMEN BAŞVURDU! TAMAMINI ALMAYA HAZIRLANIYOR
Pegasus Havayolları, Air Berlin'in elinde bulunan yüzde 29.51 oranındaki İzAir hissesini almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Rekabet Kurulu'ndan onay çıkması halinde Pegasus, İzAir'in yüzde 98.63'üne sahip olacak.
Pegasus Havayolları, geçtiğimiz ay duyurduğu satın alma işlemi için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Başvuru Rekabet Kurulu'nun sitesinde 'Air Berlin'in İzair'de sahip olduğu hisseler ve bunlara bağlı olan hak ve imtiyazların tamamının Esas Holding'in kontrol ettiği Pegasus tarafından devralınması' ifadesi ile yer aldı.
Pegasus Havayolları, 9 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Air Berlin'in elinde bulunan yüzde 29.51 oranındaki İzAir hissesini 1.2 milyon euroya satın almak için anlaştığını duyurmuştu. Bu anlaşma ile birlikte Pegasus'un İzAir'deki payının yüzde 98.63'e yükseleceği belirtilmişti.
kaynak:hürriyet
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