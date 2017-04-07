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resmen açıklandı! türk devi hintlilere satıldı

RESMEN AÇIKLANDI! TÜRK DEVİ HİNTLİLERE SATILDI

Hisarlar Makina'nın yüzde 75'inin 71 milyon TL karşılığında Hintli otomotiv devi Mahindra & Mahindra'ya (M&M) satışı tamamlandı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:15
Puan Ver : Resmen Açıklandı! Türk Devi Hintlilere Satıldı(7/10)7


Türkiye`nin önemli tarımsal ekipman ve çok amaçlı kabin üreticilerinden Hisarlar Makina`nın yüzde 75`inin 71 milyon TL karşılığında Hintli otomotiv devi Mahindra & Mahindra`ya (M&M) satışı tamamlandı. Hisse değişiminin tamamlanmasını M&M`in Tarım Ekipmanlar Birimi CEO`su Rajesh Jejurikar kendi Twitter hesabından duyurdu.



Rajesh Jejurikar, attığı twitte, "Hisarlar Makina ile anlaşmamız tamamlandı ve ilk yönetim kurulu toplantısını Eskişehir'de yaptık" ifadesini kullandı. Jejurikar, toplantının bir fotoğrafını da paylaştı.



 



kaynak:milliyet








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